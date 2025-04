Makron potvrdio učešće Francuske u Ekspou 2027.

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Parizu posle sastanka s predsednikom Francuske Emanuelom Makronom izjavio da misli da će Srbija od Francuske "dobiti pozitivan odgovor" za učešće na sajmu Ekspo 2027. u Beogradu.

"Razgovarali smo o brojnim pitanjima o evropskoj budućnosti Srbije i molio sam Francusku da učestvuje na Ekspu 2027. godine, mislim da ćemo dobiti pozitivan odgovor", rekao je Vučić.

Izjavio je da je s Makronom razgovarao i o bilateralnoj saradnji, i rekao da je Srbija od Francuske kupila superkompjuter koji košta 50 miliona evra, i da će u narednih nekoliko dana Srbija platiti drugu ratu za vojne avione tipa "Rafal" koja košta 411 miliona evra.

Na pitanje šta je bila najteža tema, Vučić je rekao da je situacija u Republici Srpskoj sada najteža tema.

"Ja sam se borio da se pronađe kompromisno rešenje, ne mogu da prihvatim da je jedino rešenje hapšenje Dodika. To nije rešenje to je pravljenje problema" rekao je on.

Vučić je takođe rekao da je sa Makronom konstatovao da svet ulazi u "nemirno doba koje će trajati", i da je "dobro da Srbija ima jednog velikog saveznika u Evropi kakva je Francuska".

Makron potvrdio Vučiću učešće Francuske u Ekspou 2027.

Francuski predsednik Emanuel Makron saopštio je danas posle "dugog razgovora" sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je potvrdio učešće Francuske na Ekspou 2027. godine u Beogradu, kao i da su razgovarali o saradnji, evropskim integracijama, odnosima Srbije i Kosova kao i o situaciji u Bosni i Hercegovini.

"Dugačak razgovor upravo sa predsednikom Srbije. Ponovo sam mu istakao koliko Francuska pridaje značaj demokratskoj i evropskoj budućnosti Srbije", napisao je Makron na srpskom i francuskom svom nalogu na mreži Iks, posle današnjeg sastanka sa Vućićem u Parizu.

Rekao je da je izrazio poverenje u sposobnost Srbije da ponovo pronađe put dijaloga, i "svoju nadu da će buduća vlada odlučno nastaviti očekivane reforme i učvrstiti veoma dobre ekonomske rezultate".

Makron je rekao da je istakao posvećenost Francuske evropskoj integraciji zemalja Zapadnog Balkana.

Kako je ukazao, razgovarali su i o situaciji u Bosni i Hercegovini, kada je, kako je rekao podsetio na "nepokolebljivu podršku" Francuske jedinstvu te zemlje, kao i na "osudu svakog postupka koji ima za cilj da to jedinstvo dovede u pitanje".

"Odgovornost je svih da se angažuju na poštovanju ustavnog poretka kako bi se Bosna i Hercegovina vratila na svoj evropski put", rekao je Makron.

On je dodao da je sa Vučićem razgovarao i o normalizaciji odnosa Srbije i Кosova i naglasio da je Francuska "duboko posvećena tom procesu" kao i da je to "suštinski uslov za njihovu evropsku integraciju"".

"Na kraju, govorili smo o jačanju naše političke, ekonomske i odbrambene saradnje, u nastavku moje posete Beogradu u avgustu prošle godine. Veran našoj ambiciji za Evropu, potvrdio sam predsedniku Vučiću učešće Francuske na Ekspou 2027. u Beogradu", napisao je Makron.

(Beta, 09.04.2025)