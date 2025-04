Jokić: "U Srbiji kad neko dobije otkaz - verovatno si ti sledeći!" VIDEO

Najbolji košarkaš planete Nikola Jokić govorio je o tome kako je došlo do odluke da se smeni trener Denver Nagetsa Majkl Meloun.

Iako je protiv Sakramenta zabeležio tripl-dabl, mediji posle meča nisu mnogo pričali o toj partiji, već o otkazu Melonu pre nekoliko dana. Jokić je na konferenciji posle meča ponovo rekao ono što i na terenu, a to da je ovo bio način da se ekipa probudi. "Kada neko želi nekoga da probudi ili da promeni energiju, verovatno je ovo to što urade. U mojoj zemlji, kada neko dobije otkaz – verovatno si ti sledeći. Mislim da je to sigurno promenilo nešto. Deluje da su