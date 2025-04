Preslišao večite, sada mu se sprema otkaz: Trinkijeri prekobrojan u Litvaniji!

Žalgiris pred smenom trenera, iako juri duplu krunu! Nakon sjajnog starta u Evroligi, gde je posle sedam kola imao šest pobeda, Žalgiris je u nastavku sezone doživeo pad forme i ostao bez šanse za plej-in.

Iako su osvojili nacionalni kup i vode u litvanskom prvenstvu, promene su na vidiku Even though Andrea Trinchieri has a contract with Zalgiris for next season, there's a possibility that the Italian coach could leave the club this summer🤯 If that happens, Zalgiris already have at least two candidates in mind for the head coach position: https://t.co/KJrP52PSKZ — BasketNews (@BasketNews_com) April 10, 2025 Andrea Trinkijeri bi mogao da napusti klub na kraju sezone,