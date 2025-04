Mraz, smrzavanje, još i olujni vetar! Rhmz upozorava, alarmi popaljeni u skoro celoj Srbiji, a evo kada će konačno biti toplije

U Srbiji se još danas u jutarnjim časovima očekuje mraz na 2 metra na jugu, jugoistoku i istoku zemlјe, dok se prizemni mraz u većini mesta očekuje do petka, poručuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Meteorolozi su najavili da će zatim biti sve toplije, ali bez potpune stabilizacije vremena.

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i vetrovito, u toku dana mestimično s kišom, ponegde i sa kratkotrajnim plјuskom, a na planinama sa snegom, dok se u večernjim satima padavine očekuju samo na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije. Vetar će ujutro biti slab i umeren, tokom dana jak i olujni, pretežno severozapadni, uveče u slablјenju. Najniža temperatura vazduha je od -1 do 5 stepeni, a najviša od 11 do 14 stepeni. U Beogradu će danas padati slaba