"Nadam se da ne rušim Danteov jezik" Kralj Čarls se obratio parlamentu Italije na italijanskom jeziku (foto)

Kralj Čarls III danas je, prilikom obraćanja poslanicima u Donjem domu parlamenta Italije, govorio delimično na italijanskom jeziku.

Predsedniku Italije Serđu Matareli zahvalio je na "ljubaznom pozivu" da poseti Italiju i time što se obratio parlamentu, postao je prvi britanski monarh koji je to učinio, prenela je Ansa. "Nadam se da ne rušim Danteov jezik toliko da me više ne budu pozivali u Italiju", našalio se kralj. On je u svom obraćanju rekao da mu je velika čast što je pozvan da govori pred poslanicima, prvi put kao britanski suveren. "Italija je zemlja koja mi je veoma draga, kao i