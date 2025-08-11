BBC vesti na srpskom

Meteorit koji je udario u Zemlju stariji od naše planete, tvrde naučnici

Objekat je leteo nebom usred dana, a onda eksplodirao i udario krov kuće u Americi krajem juna 2025.

BBC News pre 1 sat  |  Rejčel Maler-Hajndek - BBC
meteorit udario u krov kuće u americi, meteorit pao na Zemlju
Josh Grant

Meteorit koji je krajem juna pogodio kuću u Sjedinjenim Američkim Državama stariji je od planete Zemlje, tvrde naučnici.

Objekat je leteo nebom usred dana, a onda eksplodirao širom savezne države Džordžije 26. juna, potvrdila je Američka svemirska agencija (NASA).

Istraživači sa Univerziteta u Džoržiji analizirali su fragment stene koji je probio krov kuće u gradu Mekdonou.

Na osnovu vrste meteorita, pretpostavljaju da je nastao pre 4,56 milijardi godina, što ga čini 20 miliona godina starijim od naše planete.

Stanovnici Džordžije i obližnjih država prijavili su stotine prizora i glasan prodar zvuk kada je vatrena lopta projurila nebom.

Veličina i brzina kamena su se vrlo brzo smanjile, ali je objekat i dalje putovao manje od kilometra u sekundi, prolazeći kroz krov kuće u okrugu Henri.

Naučnici su analizirali poreklo nekoliko njegovih delova koji su udarili u zgradu.

„Istorija ovog posebnog meteorita koji je ušao u atmosferu seže mnogo ranije nego što je stigao do tla Mekdonoua", izjavio je Skot Haris, geolog sa Univerziteta u Džordžiji.

Pogledajte video o još jednom padu meteorita kroz krov kuće 2023.

Koristeći optičku i elektronsku mikroskopiju, Haris i njegov tim utvrdili su da je reč o kamenom hondritu, najzastupljenijem tipu kamenog meteora, prema NASA-inoj klasifikaciji.

To sugeriše da je star približno 4,56 milijardi godina.

Vlasnik kuće koju je pogodilo ovo nebesko delo kaže da i dalje pronalazi komadiće svemirske prašine nastale od udara.

Objekat, nazvan Mekdonou meteorit, pronađen je u Džordžiji 27. juna 2025.

„Ovako nešto se ranije očekivalo jednom u nekoliko decenija, a ne više puta u roku od 20 godina.

„Moderna tehnologija i vredni ljudi, pomoći će nam da pronađemo sve više i više meteora", izjavio je Haris.

On se nada da će objaviti najnovija otkrića o sastavu i brzini asteroida jer bi to pomoglo da se razume potencijalna pretnja od daljih asteroida.

„Jednog dana, a nikada ne znamo kada može doći do toga, nešto veliko će udariti i izazvati katastrofu.

„Ako možemo da se zaštitimo od toga, želimo da to učinimo", zaključio je.

BBC News
BBC News

