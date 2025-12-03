AGON by AOC: OLED gejming tehnologija menja pravila igre

IT svet pre 46 minuta
AGON by AOC: OLED gejming tehnologija menja pravila igre

Vodeći svetski brend gejming monitora, ističe kako OLED tehnologija menja pravila igre u svetu gejming monitora, kroz bogatu ponudu AGON PRO modela.

S pet specijalizovanih QD-OLED monitora koji pokrivaju sve ključne segmente gejminga, AOC pokazuje zašto su ozbiljni gejmeri sve češće u potrazi upravo za OLED tehnologijom koja pruža vrhunsku konkurentsku prednost i impresivan vizuelni doživljaj. Prema izveštaju Context Sell za drugo tromesečje 2025., OLED monitori čine 9 % 144 Hz gejming monitora po prodajnom volumenu, a do kraja godine očekuje se porast od 12 %, u odnosu na 8 % u poslednjem tromesečju 2024., što
Otvori na itsvet.com

IT svet »

Samsung oprema kruzer Star of the Seas kompanije Royal Caribbean

Samsung oprema kruzer Star of the Seas kompanije Royal Caribbean

IT svet pre 1 dan
Philips Evnia 27M2N6501L Premium QD-OLED performanse nadohvat ruke

Philips Evnia 27M2N6501L Premium QD-OLED performanse nadohvat ruke

IT svet pre 7 dana
Sve što ti treba da se povežeš sa svetom

Sve što ti treba da se povežeš sa svetom

IT svet pre 9 dana
Hisense predstavlja novi laserski projektor Vidda C5 Borderless Master

Hisense predstavlja novi laserski projektor Vidda C5 Borderless Master

IT svet pre 8 dana
Xiaomi predstavlja Redmi Watch 6 sa izmenama dizajna u odnosu na svoj model prethodne generacije

Xiaomi predstavlja Redmi Watch 6 sa izmenama dizajna u odnosu na svoj model prethodne generacije

IT svet pre 14 dana
IT svet »

Nauka & Tehnologija, najnovije vesti »

AGON by AOC: OLED gejming tehnologija menja pravila igre

AGON by AOC: OLED gejming tehnologija menja pravila igre

IT svet pre 46 minuta
Yettel pustio 5G (mapa pokrivenosti)

Yettel pustio 5G (mapa pokrivenosti)

Biznis u regionu pre 1 sat
Google Maps pametnije koristi Gemini - evo i kako

Google Maps pametnije koristi Gemini - evo i kako

B92 pre 2 sata
Naučnici našli način da razlože teflon – gotovo nereciklirajuća plastika dobija drugu šansu

Naučnici našli način da razlože teflon – gotovo nereciklirajuća plastika dobija drugu šansu

RTS pre 3 sata
Kina zatrpava svet automobilima na benzin koje ne može da proda kod kuće

Kina zatrpava svet automobilima na benzin koje ne može da proda kod kuće

Benchmark pre 5 sati