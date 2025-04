Snimak Jokića koji je obišao svet: Pogledajte šta radi na klupi

Nikola Jokić, košarkaš Denver Nagetsa, pokazivao je igračima na klupi šta treba da rade na gostovanju Sakramento Kingsima, kao da je trener.

Denver Nagetsi su pobedili Sakramento Kingse sa 124:116 a Nikola Jokić je bio apsolutni lider. Jokić je crtao akcije, ali i pokazivao saigračima šta treba da rade. Pogledajte na kraju teksta kako je izgledala ta scena i snimak koji je obišao svet. Srpski centar je postigao 20 poena uz 12 skokova i 11 asistencija, te je tako upisao 33. tripl-dabl u sezoni. Proveo je na parketu 37 minuta i pogodio tek pet od 12 pokušaja iz igre. Look at him. Jokic is the captain now.