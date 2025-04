Sutra u Srbiji do 20 stepeni

U Srbiji će sutra pre podne biti pretežno sunčano, osim u Banatu i na istoku, gde će biti umereno oblačno, a popodne stiže naoblačenje sa severoistoka, saopšteio je Republički hidrometeorološki zavod.

Krajem dana i tokom noći ponegde slaba kiša, a na visokim planinama slab sneg. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, popodne povremeno jak. Najniža temperatura biće od nule do četiri stepena, a najviša od 14 stepeni na jugoistoku, do 20 na severozapadu Srbije. U Beogradu će pre podne pretežno biti sunčano, a popodne postepeno povećanje oblačnosti. Krajem dana i tokom noći oblačno sa slabom kišom. Najniža temperatura biće od nule do dva stepena, a