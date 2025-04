Kenedi Mlađi tvrdi da će SAD utvrditi uzrok autizma do septembra

Američki ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi izjavio je danas da će vlada SAD utvrditi uzrok autizma do septembra ove godine.

"U skladu s vašim instrukcijama, znaćemo do septembra. Pokrenuli smo masovno testiranje i istraživanje, u koje će biti uključene stotine naučnika iz celog sveta", rekao je Kenedi na sastanku kabineta predsednika SAD Donalda Trampa. "Do septembra ćemo znati šta je izazvalo epidemiju autizma i moći ćemo da eliminišemo te rizike", dodao je on, prenosi Gardijan. Tramp je u februaru naredio osnivanje komisije "Učinimo Ameriku ponovo zdravom", u kojoj su Kenedi Mlađi i