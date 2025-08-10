U Francuskoj nađeno 15 eritrejskih migranata u kamionu hladnjači na putu ka Engleskoj

Spaseno je danas 15 eritrejskih migranata koji su bili u kamionu hladnjači na putu za Veliku Britaniju, a nađeni su na jednom odmaralištu na autoputu na severu Francuske, saznaje agencija Frans pres u policiji.

Migranti među kojima je i jedna žena spaseni su kada je marokanski vozač kamiona koji je prevozio povrće rekao da čuje udarce u svojoj prikolici, preneo je agenciji Frans pres predstavnik policije u departmantu Pa-de-Kale. "Njihovo stanje hipotermije ukazuje da su bili unutra nekoliko sati", rekao je on. Njih četvoro odvedeno je u bolnicu zbog hipotermije dok je druge koji su se priijavili kao maloletnici preuzela jedna asocijacija. Njih nekoliko je pod naredbom da