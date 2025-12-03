Još loših vesti za Ukrajinu: Otkazan sastanak Zelenskog, Vitkofa i Kušnera, a Putin planira da se čuje sa Trampom

Zelenski se vraća u Kijev nakon evropske turneje kroz Pariz i Dablin.

Objava o zauzimanju Pokrovska možda je deo ruske strategije pred pregovore sa SAD. Sastanak između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i američke delegacije, u kojoj su specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Džared Kušner i koji je trebalo da bude održan u Briselu, otkazan je, saznaje "Kijev post". - Prema izvorima, sastanak u Briselu je otkazan. Zelenski se vraća kući - naveo je novinar Kijev posta, Aleks Raufoglu. On je takođe,