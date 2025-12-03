Mogerini i Sanino pušteni da se brane sa slobode

RTS pre 1 sat
Mogerini i Sanino pušteni da se brane sa slobode

Bivša šefica diplomatije EU i rektorka Koledža Evropa Federika Mogerini, kao i nekadašnji generalni sekretar evropske diplomatske službe Stefano Sanino, pušteni su protekle noći da se brane sa slobode, nakon što ih je ispitala federalna policija Zapadne Flandrije, saopštilo je Evropsko javno tužilaštvo.

Federika Mogerini i direktor Generalnog direktorata Evropske komsije za Bliski istok, Severnu Afriku i Persijski zaliv, Stefano Sanino, kao i kodirektor Koledža Evropa Ćezare Zegreti, povezani s navodnim skandalom oko finansiranja mladih evropskih diplomata, pušteni su protekle noći da se brane sa slobode, nakon što ih je ispitala federalna policija Zapadne Flandrije, saopštilo je Evropsko javno tužilaštvo. Optužbe uključuju prevaru u javnim nabavkama, korupciju,
