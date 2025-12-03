Poruka akterke afere Katargejt Mogerini: Brisel nije sigurno mesto za političare, posebno Italijane

Bivša potpredsednica Evropskog parlamenta Eva Kaili, koja je bila upletena u korupcionaški skandal Katargejt, rekla je u vezi istrage o prevari koja uključuje bivšu šeficu diplomatije EU Federiku Mogerini da Belgija "nije sigurno mesto" za političke ličnosti, posebno Italijane.

Govoreći za italijansku Stampu iz Abu Dabija, Kaili je rekla da je "šokirana" ali da nije iznenađena istragom o tome da li je javni tender Evropske službe za spoljnu politiku (EEAS) za Diplomatsku akademiju EU, program obuke za mlade diplomate u članicama, bio namešten u korist Koledža Evropa. Mogerini, sada rektorka Koledža, i bivši generalni sekretar EEAS Stefano Sanino privedeni su juče na ispitivanje u sklopu istrage i jutros su pušteni iz pritvora. Kaili,