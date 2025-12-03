Kako je tekla šema prevare u središtu afere koja potresa EU, akademija za mlade diplomate: Federika Mogerini kupila kuću za 3,2 miliona evra u ime Koledža Evrope

Federika Mogerini i drugi ključni pojedinci su pod istragom zbog optužbi za korupciju Budućnost i reputacija akademije i povezane institucije je pod velom kritike U centru skandala koji potresa Evropsku uniju (EU) našla se i Evropska diplomatska akademija, škola koju finansira Evropska unija i kojom upravlja Koledž Evrope.

Akademiju je pre tri godine osnovala i postala njena direktorka Federika Mogerini, rektorka Koledža, zajedno sa svojim naslednikom na mestu šefa spoljne politike EU Đuzepom Boreljom. Akademija obučava mlade nacionalne diplomate i službenike EU za buduće uloge u predstavljanju Evrope u inostranstvu. Prva generacija obuhvatala je oko 40 diplomata iz EU, Ukrajine, Gruzije, Moldavije, Turske i drugih zemalja. Međutim, tužioci sada ispituju da li je javni tender kojim
