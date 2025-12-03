Mogerinijeva i Sanino pušteni da se brane sa slobode

RTS pre 1 sat
Mogerinijeva i Sanino pušteni da se brane sa slobode

Bivša šefica diplomatije EU i rektorka Koledža Evropa Federika Mogerini, kao i nekadašnji generalni sekretar evropske diplomatske službe Stefano Sanino, pušteni su protekle noći da se brane sa slobode, nakon što ih je ispitala federalna policija Zapadne Flandrije, saopštilo je Evropsko javno tužilaštvo.

Federika Mogerini i direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za Bliski istok, Severnu Afriku i Persijski zaliv Stefano Sanino, kao i kodirektor Koledža Evropa Čezare Zegreti, povezani s navodnim skandalom oko finansiranja mladih evropskih diplomata, pušteni su protekle noći da se brane sa slobode, nakon što ih je ispitala federalna policija Zapadne Flandrije, saopštilo je Evropsko javno tužilaštvo. Optužbe uključuju prevaru u javnim nabavkama, korupciju,
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Poruka akterke afere Katargejt Mogerini: Brisel nije sigurno mesto za političare, posebno Italijane

Poruka akterke afere Katargejt Mogerini: Brisel nije sigurno mesto za političare, posebno Italijane

N1 Info pre 1 sat
Podignuta optužnica protiv Federice Mogherini zbog prevare i korupcije

Podignuta optužnica protiv Federice Mogherini zbog prevare i korupcije

Slobodna Evropa pre 1 sat
Kako je tekla šema prevare u središtu afere koja potresa EU, akademija za mlade diplomate: Federika Mogerini kupila kuću za…

Kako je tekla šema prevare u središtu afere koja potresa EU, akademija za mlade diplomate: Federika Mogerini kupila kuću za 3,2 miliona evra u ime Koledža Evrope

Blic pre 1 sat
Medvedev ismeva evropske liderke: Ursula i Kaja nisu čekale penziju da se otmu kontroli kao Mogerini

Medvedev ismeva evropske liderke: Ursula i Kaja nisu čekale penziju da se otmu kontroli kao Mogerini

Alo pre 2 sata
Federika Mogerini zvanično optužena za prevare i korupciju

Federika Mogerini zvanično optužena za prevare i korupciju

N1 Info pre 3 sata
Mogerini i Sanino pušteni da se brane sa slobode u vezi sa istragom o korupciji

Mogerini i Sanino pušteni da se brane sa slobode u vezi sa istragom o korupciji

RTV pre 3 sata
Mogerini i zvanično optužena za korupciju

Mogerini i zvanično optužena za korupciju

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bliski IstokTužilaštvoEUSukob interesaEvropska komisijakorupcijaAfrika

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Moskva: Nema kompromisne verzije američkog plana; Otkazan sastanak Zelenskog i američke delegacije?

UKRAJINSKA KRIZA Moskva: Nema kompromisne verzije američkog plana; Otkazan sastanak Zelenskog i američke delegacije?

RTV pre 13 minuta
(Video) Da li su ovo najveće pretnje koje je Putin uputio? "Poraz Evrope bi bio toliko potpun da neće ostati niko sa kim bi se…

(Video) Da li su ovo najveće pretnje koje je Putin uputio? "Poraz Evrope bi bio toliko potpun da neće ostati niko sa kim bi se pregovaralo o miru"

Blic pre 8 minuta
"Navijači Partizana bi mogli da prekinu utakmicu": Nemački mediji o odlasku Obradovića i meču sa Bajernom

"Navijači Partizana bi mogli da prekinu utakmicu": Nemački mediji o odlasku Obradovića i meču sa Bajernom

N1 Info pre 13 minuta
"Evropa će platiti ceh, biće manje konkurentna" - stigla prva reakcija iz Moskve na zabranu uvoza ruskog gasa

"Evropa će platiti ceh, biće manje konkurentna" - stigla prva reakcija iz Moskve na zabranu uvoza ruskog gasa

Mondo pre 13 minuta
Nemački mediji: „Navijači Partizana bi mogli da prekinu utakmicu“

Nemački mediji: „Navijači Partizana bi mogli da prekinu utakmicu“

Sport klub pre 13 minuta