Vlasnik bara u Švajcarskoj u kojem je poginulo 40 ljudi: Vrata bila zaključana iznutra

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
KRAN-MONTANA - Vlasnik švajcarskog bara u Kran-Montani, u kojem je tokom proslave Nove godine poginulo 40 ljudi, izjavio je istražiteljima da su vrata za pomoć gostima bila zaključana iznutra.

Prema izveštajima iz policije, Moreti je rekao da je saznao za zaključana vrata tek nakon požara i da ih je silom otvorio po dolasku na lice mesta, gde je zatekao nekoliko ljudi kako leže iza vrata. Žak Moreti, francuski suvlasnik bara "Konstelasjon", priveden je u petak dok tužioci istražuju tragediju, preneo je Gardijan. Prvi nalazi ukazuju na to da je požar izazvan kontaktom prskalica sa zvučnoizolacionom penom postavljenom na plafonu podruma objekta. Istraga
