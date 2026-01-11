Vlasnik bara u Švajcarskoj u kojem je poginulo 40 ljudi: Vrata bila zaključana iznutra

Politika pre 2 sata
Vlasnik bara u Švajcarskoj u kojem je poginulo 40 ljudi: Vrata bila zaključana iznutra

Prvi nalazi ukazuju na to da je požar izazvan kontaktom prskalica sa zvučnoizolacionom penom

Vlasnik švajcarskog bara u Kran-Montani, u kojem je tokom proslave Nove godine poginulo 40 ljudi, izjavio je istražiteljima da su vrata za pomoć gostima bila zaključana iznutra. Prema izveštajima iz policije, Moreti je rekao da je saznao za zaključana vrata tek nakon požara i da ih je silom otvorio po dolasku na lice mesta, gde je zatekao nekoliko ljudi kako leže iza vrata. Žak Moreti, francuski suvlasnik bara "Konstelasjon", priveden je u petak dok tužioci
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

"Vrata su bila zaključana iznutra" Oglasio se vlasnik bara u Švajcarskoj u kojem je poginulo 40 ljudi: "Saznao sam za to nakon…

"Vrata su bila zaključana iznutra" Oglasio se vlasnik bara u Švajcarskoj u kojem je poginulo 40 ljudi: "Saznao sam za to nakon požara"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nova godinapožar

Svet, najnovije vesti »

Urušila se deponija na Filipinima! Poginule četiri osobe, njih 36 se vode kao nestali!

Urušila se deponija na Filipinima! Poginule četiri osobe, njih 36 se vode kao nestali!

Kurir pre 0 minuta
Besent: SAD razmatraju ukidanje dodatnih sankcija Venecueli već naredne nedelje

Besent: SAD razmatraju ukidanje dodatnih sankcija Venecueli već naredne nedelje

Politika pre 46 minuta
Gori skladište nafte u Rusiji: Ukrajina izvela napad dronovima u Volgogradskoj oblasti

Gori skladište nafte u Rusiji: Ukrajina izvela napad dronovima u Volgogradskoj oblasti

Danas pre 2 sata
Nikaragvanska vlada oslobodila desetine političkih zatvorenika na zahtev američke ambasade

Nikaragvanska vlada oslobodila desetine političkih zatvorenika na zahtev američke ambasade

Danas pre 2 sata
Britanija dreši kesu: London ulaže ogroman novac u pripremu vojske za raspoređivanje u Ukrajini, od cifre će vam se zavrteti u…

Britanija dreši kesu: London ulaže ogroman novac u pripremu vojske za raspoređivanje u Ukrajini, od cifre će vam se zavrteti u glavi!

Kurir pre 2 sata