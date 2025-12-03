Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nisu čekale penziju da se otmu kontroli, poput Federike Mogerini, izjavio je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije.

Film "U Brižu", na ruski je preveden pod naslovom "Sakriti se u Brižu". Upravo to je uradila Federika Mogerini, bivša visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbednost, kada je postala rektorka Koledža Evrope u Brižu nakon penzionisanja, navodi Medvedev. Prema njegovim rečima, ono što je ovde zanimljivo jeste da se žena koja je obavljala takvu poziciju nakon penzionisanja potpuno otela kontroli. Izgleda da je plata ministarke spoljnih poslova ujedinjene Evrope