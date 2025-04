Pao diler iz Novog Bečeja: Policija u stanu pronašla kokain

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih su danas N. K. (46) iz okoline Novog Bečeja pošto su pretresom stana i drugih prostorija u Zrenjaninu koje koristi pronašli tri paketa sa ukupno 150 grama kokaina, 85 tableta koje se nalaze na listi psihoaktivnih supstanci i dve vage za precizno merenje.

Kako je saopšteno iz MUP-a, on je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu. (Tanjug)