Rubio: Predstoje direktni nuklearni pregovori sa Iranom, bili smo vrlo jasni...

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da će Sjedinjene Države ovog vikenda voditi direktne razgovore sa Iranom o iranskom nuklearnom programu. Razgovori između američkog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i visokog iranskog lidera zakazani su za subotu u Omanu.

- Nadamo se da će ovo dovesti do mira. Bili smo vrlo jasni da Iran nikada neće imati nuklearno oružje i mislim da je to dovelo do ovog sastanka - rekao je Rubio tokom sastanka kabineta kojim je predsedavao predsednik Donald Tramp . Tramp je u ponedeljak saopštio da su Sjedinjene Države i Iran spremni da u subotu započnu direktne razgovore o nuklearnom programu Teherana, upozoravajući da će Iran biti u "velikoj opasnosti" ako pregovori ne uspeju. Saopštenje je