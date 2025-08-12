Tramp: Doći će do razmene teritorija; Razgovori lidera EU s američkim predsednikom pre sastanka na Aljasci

Rat u Ukrajini – 1.266. dan. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će i Ukrajina i Rusija morati da ustupe deo teritorije jedna drugoj kako bi okončali rat. Nemački kancelar Fridrih Merc potvrdio je da je za sutra pozvao na virtuelne razgovore između evropskih lidera i ukrajinskog Volodimira Zelenskog i Trampa, povodom njegovog predstojećeg sastanka s liderom Kremlja Vladimirom Putinom na Aljasci.

Ruska PVO oborila 25 ukrajinskih dronova Ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su 25 ukrajinskih dronova tokom noći iznad Rostovske oblasti i Stavropoljske Pokrajine, preneo je Tas, pozivajući se na tamošnje Ministarstvo odbrane. (Reuters) Šef Bele kuće Donald Tramp kaže da će njegov sastanak s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom ovog petka na Aljasci biti "sastanak za procenu“ s ciljem da se pozove Rusija da okonča rat u Ukrajini. "Dakle, idem da