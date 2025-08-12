Jedna osoba poginula, 11 je povređeno u ruskom napadu na jedinicu vojske Ukrajine

KIJEV - Jedna osoba je poginula, a 11 je povređeno sinoć u ruskom raketnom napadu na jedinicu za obuku Kopnene vojske Ukrajine, saopštila je ukrajinska vojska.

Prema izveštaju koji je vojska objavila na Fejsbuku, vojnici su odmah po prijemu signala "opasnost od rakete" preduzeli mere bezbednosti i krenuli ka skloništima, ali su tokom kretanja upali u zonu udara kasetne municije, preneo je Ukrinform. Pored 11 povređenih, još 12 vojnika zatražilo je medicinsku pomoć zbog stresa i šoka. Nadležne službe hitne pomoći trenutno rade na licu mesta i pružaju neophodnu medicinsku negu.