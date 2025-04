Vučić noćas dočekao traktore koji dolaze na miting (VIDEO)

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i neformalni lider SNS, a idejni tvorac Pokreta za narod i državu čiji trodnevni skup počinje danas, objavio je na Instagramu da je noćas dočekao traktoriste kod Skupštine.

On je na Instagramu napisao:“Dva sata ujutro. Dočekao sam traktoriste, srpske domaćine, koji ne daju Srbiju“. Na snimku koji je objavljen na Instagram stranici „moj_beo_grad_“ vidi se kolona traktora kako pod policijskom pratnjom ulazi u Zemun. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Kako se navodi u opisu snimka, kolona je snimljena tokom noći. A post shared by MOJ – BEOGRAD (@moj_beo_grad_) „1:20h ujutru, kolona traktora pod pratnjom policije ulazi