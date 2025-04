Vučić: Pauziranje carina dobra vest, za mesec dana pokrećemo strateški dijalog sa SAD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je izrazio zadovoljstvo zbog odluke američkog predsednika Donalda Trampa da odloži uvođenje najavljenih carina na uvoz robe iz brojnih zemalja, uključujući Srbiju, i najavio skoro pokretanje strateškog dijaloga sa SAD.

Vučić je televiziji Njuzmaks Balkans rekao da je Beograd „veoma zadovoljan“ zbog Trampove odluke da za 90 dana odloži uvođenje novih carina brojnim trgovinskim partnerima, među kojima je i Srbija. „Veoma smo zadovoljni što je došlo do te pauze sa carinama, s obzirom da je predsednik Tramp najavio i uvođenje carina Srbiji od 37 odsto. To smo primili mirno i započeli smo razgovore sa SAD, nismo želeli da uvodimo kontramere, već smo hteli da se to reši na prijateljski