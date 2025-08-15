Demonstranti potpuno demolirali prostorije SNS u Novom Sadu: Razbijena stakla, iznet nameštaj, ispolivana farba (foto,video)

Demonstranti u Novom Sadu provalili su u prostorije SNS. Kako se vidi na snimcima koji kruže društvenim mrežama, spoljašnji deo prostorija je potpuno uništen.

Oni su raznim predmetima razbili stakla, ušli u prostorije, izneli stolice i iščupali nadzorne kamere. Na snimku se vidi kako grupa maskiranih demonstranata, nogama i metalnim predmetima demolira prostorije SNS u Novom Sadu. Sve vreme u pozadini se čuju pištaljke, vuvuzele, kao i povici "pumpaj". Više o večerašnjim protestima čitajte u našem blogu.