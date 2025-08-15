Naslovne strane za petak, 15. avgust 2025. godine

Beta pre 26 minuta

 Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za petak, 15. avgust pišu o incidentima i sukobima između demonstranata i pristalica Srpske napredne stranke (SNS) i o susretu predsednika amerike Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina na Aljasci.

BLIC - "Više od 130 povređenih u dve večeri žestokih sukoba demonstranata, pristalica vlasti i policije". List piše o susretu predsednika amerike Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina na Aljasci.

VEČERNJE NOVOSTI - "Protesti prerasli u nasilje". "Povređeno gotovo 100 ljudi, prostorije SNS u Novom Sadu demolirane".

DANAS - "U noći između srede i četvrtka protesti širom Srbije, najviše incidenata u Beogradu i Novom Sadu". "Aleksandar Vučić najavio smenu onih koji umesto da brane Srbiju i SNS, idu na more", piše list.

NOVA - "Policija štiti batinaše, a tuče mirne građane", piše list. "Oni koji su branili SNS gađali demonstrante bakljama, topovskim udarima i vatrometom". "Vlada Srbije odbila da evroposlanicima otkrije dokument o projektu 'Jadar'".

POLITIKA - "Hoće li građani Republike Srpske i na prevremene izbore i na referendum", piše list. "U akciji ministarstva unutrašnjih poslova na Horgošu uhapšeni osumnjičeni za ratne zločine".

(Beta, 15.08.2025)

Povezane vesti »

Naslovne strane za petak, 15. avgust 2025. godine

Naslovne strane za petak, 15. avgust 2025. godine

Radio sto plus pre 16 minuta
Mesarović: Napadači na prostorije SNS-a nisu demonstranti, već fašisti i nasilnici

Mesarović: Napadači na prostorije SNS-a nisu demonstranti, već fašisti i nasilnici

RTV pre 1 sat
Suzavac i hapšenja u Novom Sadu nakon završetka protesta

Suzavac i hapšenja u Novom Sadu nakon završetka protesta

Beta pre 1 sat
Nakon nemira na protestima širom Srbije oglasio se Vučić: Narodu je sada jasno ko su blokaderi i na šta su sve spremni

Nakon nemira na protestima širom Srbije oglasio se Vučić: Narodu je sada jasno ko su blokaderi i na šta su sve spremni

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Blokaderi su pokazali pravo lice Mesarović: Nisu to nikakvi "protestanti" već nasilnici i rušitelji Srbija je jača od mržnje i…

Blokaderi su pokazali pravo lice Mesarović: Nisu to nikakvi "protestanti" već nasilnici i rušitelji Srbija je jača od mržnje i zla, pobediće

Dnevnik pre 1 sat
Protest u Nišu: Nekoliko studenata privedeno, policija opet sprečila odlazak do SNS-a

Protest u Nišu: Nekoliko studenata privedeno, policija opet sprečila odlazak do SNS-a

Južne vesti pre 2 sata
Demonstranti potpuno demolirali prostorije SNS u Novom Sadu: Razbijena stakla, iznet nameštaj, ispolivana farba (foto,video)

Demonstranti potpuno demolirali prostorije SNS u Novom Sadu: Razbijena stakla, iznet nameštaj, ispolivana farba (foto,video)

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinSrpska napredna strankaSNSRusijaDonald Tramp

Politika, najnovije vesti »

(VIDEO) Demonstranti brutalno pretučeni u Valjevu, privedeno 17 osoba

(VIDEO) Demonstranti brutalno pretučeni u Valjevu, privedeno 17 osoba

N1 Info pre 41 minuta
(BLOG) U Valjevu pretučeni demonstranti, sinoć uhapšeno 37 osoba

(BLOG) U Valjevu pretučeni demonstranti, sinoć uhapšeno 37 osoba

N1 Info pre 6 minuta
Vujić: Napad na policiju napad na državu, sve učesnike tih napada hitno procesuirati

Vujić: Napad na policiju napad na državu, sve učesnike tih napada hitno procesuirati

RTV pre 16 minuta
Naslovne strane za petak, 15. avgust 2025. godine

Naslovne strane za petak, 15. avgust 2025. godine

Beta pre 26 minuta
Pretučeni narodni poslanik: U Beogradu sinoć na delu bila koalicija huligana, SNS i delova policije

Pretučeni narodni poslanik: U Beogradu sinoć na delu bila koalicija huligana, SNS i delova policije

Beta pre 16 minuta