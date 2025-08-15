Naslovne strane za petak, 15. avgust 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za petak, 15. avgust pišu o incidentima i sukobima između demonstranata i pristalica Srpske napredne stranke (SNS) i o susretu predsednika amerike Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina na Aljasci.

BLIC - "Više od 130 povređenih u dve večeri žestokih sukoba demonstranata, pristalica vlasti i policije". List piše o susretu predsednika amerike Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina na Aljasci.

VEČERNJE NOVOSTI - "Protesti prerasli u nasilje". "Povređeno gotovo 100 ljudi, prostorije SNS u Novom Sadu demolirane".

DANAS - "U noći između srede i četvrtka protesti širom Srbije, najviše incidenata u Beogradu i Novom Sadu". "Aleksandar Vučić najavio smenu onih koji umesto da brane Srbiju i SNS, idu na more", piše list.

NOVA - "Policija štiti batinaše, a tuče mirne građane", piše list. "Oni koji su branili SNS gađali demonstrante bakljama, topovskim udarima i vatrometom". "Vlada Srbije odbila da evroposlanicima otkrije dokument o projektu 'Jadar'".

POLITIKA - "Hoće li građani Republike Srpske i na prevremene izbore i na referendum", piše list. "U akciji ministarstva unutrašnjih poslova na Horgošu uhapšeni osumnjičeni za ratne zločine".