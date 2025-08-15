Naslovne strane za petak, 15. avgust 2025. godine

Naslovne strane za petak, 15. avgust 2025. godine

BLIC – “Više od 130 povređenih u dve večeri žestokih sukoba demonstranata, pristalica vlasti i policije”.

List piše o susretu predsednika amerike Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina na Aljasci. VEČERNJE NOVOSTI – “Protesti prerasli u nasilje”. “Povređeno gotovo 100 ljudi, prostorije SNS u Novom Sadu demolirane”. DANAS – “U noći između srede i četvrtka protesti širom Srbije, najviše incidenata u Beogradu i Novom Sadu”. “Aleksandar Vučić najavio smenu onih koji umesto da brane Srbiju i SNS, idu na more”, piše list. NOVA – “Policija štiti batinaše, a tuče
Protest u Boru protekao mirno. Žučnija rasprava na društvenim mrežama

Mesarović: Napadači na prostorije SNS-a nisu demonstranti, već fašisti i nasilnici

Suzavac i hapšenja u Novom Sadu nakon završetka protesta

Blokaderi su pokazali pravo lice Mesarović: Nisu to nikakvi "protestanti" već nasilnici i rušitelji Srbija je jača od mržnje i…

Nakon nemira na protestima širom Srbije oglasio se Vučić: Narodu je sada jasno ko su blokaderi i na šta su sve spremni

Protest u Nišu: Nekoliko studenata privedeno, policija opet sprečila odlazak do SNS-a

Protest u Boru protekao mirno. Žučnija rasprava na društvenim mrežama

Mesarović: Napadači na prostorije SNS-a nisu demonstranti, već fašisti i nasilnici

Suzavac i hapšenja u Novom Sadu nakon završetka protesta

