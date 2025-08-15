Naslovne strane za petak, 15. avgust 2025. godine

BLIC – “Više od 130 povređenih u dve večeri žestokih sukoba demonstranata, pristalica vlasti i policije”.

List piše o susretu predsednika amerike Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina na Aljasci. VEČERNJE NOVOSTI – “Protesti prerasli u nasilje”. “Povređeno gotovo 100 ljudi, prostorije SNS u Novom Sadu demolirane”. DANAS – “U noći između srede i četvrtka protesti širom Srbije, najviše incidenata u Beogradu i Novom Sadu”. “Aleksandar Vučić najavio smenu onih koji umesto da brane Srbiju i SNS, idu na more”, piše list. NOVA – “Policija štiti batinaše, a tuče