Protest u Boru protekao mirno. Žučnija rasprava na društvenim mrežama

Građanima koji širom Srbije protestvuju ispred prostorija Srpske napredne stranke zbog velikog broja incidenata i prekomerne upotrebe sile od strane policijskih službenika, sinoć su se pridružili i Borani.

Miran protest organizovan je ispred prostorija SNS-a, a okupljeni građani uzvikivali su različite parole upućene kako vladajućoj partiji, tako i gradonačelniku Aleksandru Milikiću. Ispred prostorija stranke okupili su se predstavnici lokalne vlasti i simpatizeri, ali iako uz dobacivanja i nadvikivanje, skup u Boru je protekao mirno i bez incidenata. Građanski protest obezbeđivali su i pripadnici policije. Iako se jesu okupili u centru grada, čini se da su