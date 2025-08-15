Sukobi, suzavac i demolirane prostorije vladajuće partije na protestima u Srbiji

Slobodna Evropa pre 2 sata
Sukobi, suzavac i demolirane prostorije vladajuće partije na protestima u Srbiji

Više incidenata zabeleženo je na antivladinim protestima 14. avgusta na koji su pozvali studenti koji mesecima u Srbiji blokiraju visokoškolske ustanove.

U Beogradu je došlo do više incidenata, a u Novom Sadu je demolirane tri prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS). U Novom Sadu je takođe došlo do sukoba demonstranata i policije. Policija je bacila suzavac na demonstrante. Članovi SNS-a nisu bili u prostorijama tokom demoliranja. Suzavac je u više navrata bačen i u Beogradu, gde se protest održavao na više lokacija. Nekoliko kordona Žandarmerije i policije u opremi za razbijanje demonstracija razdvajalo
