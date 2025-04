Na severozapadu do 20°C, na planinama moguć sneg: prognoza za 11. april

Duvaće slab do umeren vetar, zapadnog i severozapadnog pravca, koji će tokom dana povremeno biti i pojačan.

Temperature će se kretati od jutarnjih 0 do 4 stepena, dok se najviše dnevne očekuju od 14 na jugoistoku do čak 20 stepeni na severozapadu Srbije. Za stanovnike Niša dan će početi sunčano, ali će u drugom delu dana doći do povećanja oblačnosti. Vetar će biti slab do umeren, a temperature će se kretati od minimalnih 1 °C ujutru, do maksimalnih 15 °C tokom dana. Tokom noći se u gradu očekuje kiša. Prema srednjoročnoj prognozi, naredna sedmica doneće pravo prolećno