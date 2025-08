Privremena isključenja vode širom Kragujevca zbog hitnih intervencija na mreži

Zbog sanacije kvarova na vodovodnoj mreži, u sredu 6. avgusta 2025. godine, više delova Kragujevca privremeno će biti bez vode u različitim vremenskim intervalima, saopštilo je Javno komunalno preduzeće zaduženo za održavanje vodovodne infrastrukture.

Rano jutro u Bresnici bez vode Radni dan počinje radovima u ulici Mokranjčevoj u naselju Bresnica, gde će zbog popravke kućnog priključka doći do prekida u vodosnabdevanju u periodu od 5:00 do 9:00 časova. Erdeč i Centar na pauzi sredinom dana U Erdeču, u ulici Staro Selo, od 9:00 do 12:00 časova planirana je intervencija na zatvaraču, dok će se u strogom centru grada, u ulici Kneza Miloša, kućni priključak popravljati od 12:00 do 15:00 časova. Višesatni prekidi u