Brnabić: Nismo koristili nijednu represivnu meru, ali sad je dosta

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će se tokom trodnevnog skupa "Ne damo Srbiju", koji počinje ovog petka "posejati seme novog pokreta - Pokreta za narod i državu, koji daje nadu za budućnost Srbije".

- Srbija je pokazala još jednom trpeljivost, strpljivost, većinska Srbija je to pokazala i to je pobedilo. Nijednu jednu represivnu meru nismo koristili. Sad kažemo dosta je, studenti moraju da uče, Srbija da radi i da nadoknadimo sve što smo izgubili u proteklih pet meseci - rekla je Brnabić za Radio televiziju Srbije. Na pitanje koja će se poruka poslati sa skupa, rekla je da je to da "Srbija neće trpeti teror". Navela je da skup počinje danas u 17.00 časova i da