Lepo vreme za vikend u Beogradu: Evo koliko će stepeni biti

U Beogradu u subotu nakon oblačnog jutra, uz mogućnost slabe kiše, tokom dana prestanak padavina a do popodneva i delimično razvedravanje.

Dobra vest je da će i severozapadni vetar biti u slabljenju. Maksimalna temperatura ići će do 14 stepeni. U nedelju sunčano i pravo prolećno vreme. Maksimalna temperatura oko 20 stepeni. U celoj Srbiji će se temperature kretati od dva do 18 stepeni, navodi RHMZ i dodaje da će krajem dana doći do potpunog razvedravanja. Početkom naredne nedelje sledi rast temperatura koje će u proseku biti oko 20 stepeni, a u utorak i četvrtak i petak mogući su kiša i pljuskovi.