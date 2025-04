Kekin: Ja i dalje ne znam šta sam skrivio

Hrvatski muzičar Mile Kekin, koji je danas bio uhapšen, objavio je na društvenim mrežama da će se sutra pojaviti na beogradskom koncertu. „Ja i dalje ne znam šta sam skrivio.

Dosad sam samo čitao o tome, a sada o tome mogu i pisati pesme“, objavio je Kekin, prenosi FoNet. U šaljivom tonu, dodao je da ga petkom žena obično šalje na pijacu, a on se „ponekad izvuče“, tvrdeći da ne stiže. „Danas sam imao dobro opravdanje. Jutros su mi četri službena lica ušla u stan i odvela me u pritvor. Strpali su me u maricu, skinuli mi pertle, spremili me u ćeliju“, naveo je Kekin. Svoju objavu na društvenim mrežama završio je sa „Keep on rocking in a