Policija sklonila studente koji su blokirali pristalice SNS da odu u Beograd (video)

Novopazarska policija je uklonila studente koji su jutros oko devet časova blokirali kružni tok na izlazu iz tog grada, kojim su trebali da prođu autobusi sa članovima i simpatizerima Srpske napredne stranke (SNS), učesnika današnjeg skupa u Beogradu.

Studenti iz Novog Pazara i drugih gradova sedeli su na asfaltu, a pripadnici policije su ih uklonili povlačenjem za ruke. Neki od učesnika blokade izjavili su za radio Sto plus da policajci nisu imali identifikacione značke ni imena na uniformi, a kako se videlo tokom striminga uživo, neki od njih su nosili i maske. „Psovao mi je majku. Nisam se odupirao, ali sam oboren i stavljena mi je noga na glavu",