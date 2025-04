Sledi razvedravanje: Evo i kada, temperatura do 17 stepeni

U Srbiji u subotu pretežno oblačno i svežije sa kišom i pljuskovima, na višim planinama na jugu i jugozapadu sa snegom.

U Vojvodini se očekuje prestanak padavina. Krajem dana i tokom večeri prestanak padavina i delimično razvedravanje očekuje se u svim predelima Srbije. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 3 do 9, maksimalna dnevna od 13 do 17°C. U Beogradu u subotu promenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom, uz prestanak padavina i razvedravanje do kraja dana. Duvaće severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 8°C, maksimalna dnevna 14°C.