Nastavlja se "Tura do Strazbura": Studenti biciklisti krenuli ka Štutgartu

Studenti biciklisti nastavili su danas svoju "Turu do Strazbura", a današnji cilj im je Štutgart, javlja reporterka Insajdera.

Pred studentima je danas put od oko 100 kilometara. Bogdan Jelača, jedan od biciklista na putu do Strazbura, kaže za Insajder da tokom današnje vožnje do Stutgarta sve protiče u najboljem redu. “Dan za sada protiče fantastično, prešli smo oko 55 kilometara i očekujemo da ćemo možda imati još jednu pauzu, ali nadam se da neće biti nijedne, malo je bilo kiše tokom današnjeg dana, ništa preterano. U Štutgartu očekujemo neverovatan doček kao i svaki put do sada”,