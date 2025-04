Kremlj: Sastanak Putina i Trampa - pre ili kasnije!

Moskva... 2025.

Susret ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa sigurno će se održati kada za to dođe vreme, ali za to su potrebne pripreme, rekao pres-sekretar ruskog lidera Dmitrij Peskov televiziji Rusija 24. "Taj sastanak će se održati. Predsednici su izrazili svoju političku volju da se održi, između ostalog i javno. On će se održati u odgovarajuće vreme. Moramo da se pripremimo za njega", rekao je portparol Kremlja. Sastanak predsednika Putina i