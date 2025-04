Danas umereno oblačno, uveče sa kišom, najviša temperatura do 22 stepena

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, u toku dana ponegde s kratkotrajnom kišom, dok se uveče i tokom noći ka utorku padavine očekuju u većem delu zemlje.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 6 do 15, najvisa od 17 do 22 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, vetrovito i uglavnom suvo, a u pojedinim delovima grada je moguća sasvim slaba kratkotrajna kiša, dok je nešto veća verovatnoća za padavine uveče i tokom noći