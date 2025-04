Šef NATO u iznenadnoj poseti Ukrajini, ocenio ruske napade kao skandalozne i užasne

“Ti razgovori nisu laki posebno posle tog užasnog nasilja”, rekao je Rute danas tokom nenajavljene posete lučkom gradu Odesi, govoreći pored ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Rute je rekao da NATO podržava “sve napore predsednika (SAD Donalda) Trampa u prilog miru” i ocenio kao “skandalozne” i “užasne”, “sistematske” napade Rusije. On je to izjavio dva dana posle dvostrukog ruskog napada u kome je poginulo najmanje 35 civila u gradu Sumiju na severoistoku Ukrajine. Predsednik Zelenski je istakao da su njegovoj zemlji “preko potrebni” sistemi za protivvazduhoplovnu odbranu. On je takođe izrazio želju za “brzom i efikasnom” pripremom