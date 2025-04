"Ne žurim da To uradim": Tramp: Nisam odbacio izraelski plan da napadne Iran

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ne bi rekao da je odbacio izraelski predlog da napadne Iran, ali da ne žuri da to uradi.

Upitan o izveštaju medija da je "odbio" izraelski plan za napad na iranska nuklearna postrojenja sledećeg meseca, Tramp je odgovorio da "ne bi rekao da je odustao", preneo je Tajms of Izrael. "Ne žurim da to uradim", rekao je Tramp govoreći novinarima u Ovalnom kabinetu, zajedno sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni sa kojom je imao sastanak. On je dodao da " Iran ima šansu da bude divna zemlja", kao i da bi on to "voleo da vidi". "To je moja prva opcija. Ako