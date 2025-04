Tramp na sastanku sa Meloni: Sigurno ćemo postići sporazum o carinama sa EU

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas u Vašingtonu, na sastanku sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni, da će SAD i Evropska unija (EU) sigurno postići sporazum o carinama.

Tramp je rekao mu „neće biti problem da postigne dogovor sa Evropom“ jer on ima „nešto što svi žele“, a Meloni ga je pozvala da poseti Italiju i sastane se sa liderima EU, što je on prihvatio, navodi Bi-Bi-Si. Meloni, prva osoba na čelu neke evropske zemlje koja se sreće sa Trampom otkako je on 2. aprila uveo (u međuvremenu suspendovane) carine od 20 odsto na robu iz Evropske unije, takođe je izrazila uverenje da može da postigne dogovor sa američkim predsednikom o