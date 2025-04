Tramp na sastanku sa Meloni: Imaćemo dogovor sa EU o trgovini

Američki predsednik Donald Tramp i italijanska premijerka Đorđa Meloni izrazili su tokom sastanka u Beloj kući optimizam u vezi sa trgovinskim sporazumom između Sjedinjenih Država i Evropske unije. "Biće trgovinskog sporazuma, 100 odsto.

Naravno da će ga biti, oni ga veoma žele i sklopićemo ga, ali to će biti fer dogovor", rekao je Donald Tramp, prenosi Politiko. To je prvi put da je Tramp javno rekao da veruje u trgovinski sporazum sa Evropom, koju je često optuživao da iskorišćava Ameriku, a do sada je davao prioritet razgovorima sa Japanom, Korejom i drugim indo-pacifičkim državama, u nadi da će povećati pritisak na Kinu. Meloni je prvi evropski lider koji je posetio Belu kuću otkako je