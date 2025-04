Rubio: SAD bi mogle da dignu ruke od mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije ako ne bude napretka

Sjedinjene Američke Države prestaće da posreduju u mirovnim pregovorima Rusije i Ukrajine u narednim danima ukoliko ne bude jasnih signala da dogovor o miru može da bude postignut, izjavio je danas američki državni sekretar Marko Rubio.

On je istakao da je američki predsednik Donald Tramp i dalje zainteresovan da dođe do dogovora, ali da je spreman da se bavi ''drugim svetskim problemima'' ukoliko ne bude dogovora Kijeva i Moskve, prenosi Rojters. ''Potrebno je da utvrdimo da li je moguće okončati rat u Ukrajini, a ukoliko to nije moguće, predsednik će verovatno reći da je s tim gotovo”, rekao je Rubio na konferenciji za novinare u Parizu. On je jučerašnji sastanak sa predstavnicima Ukrajine,