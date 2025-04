U petak kiša,za vikend sunčano i toplo

U petak promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jugoistočni vetar u postepenom slabljenju, još samo ujutro na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 11 do 15, a najviša od 19 do 23 stepena. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s još samo u jutarnjim satima verovatnoća 80%. Lokalna pojava grmljavina sa ili bez padavina, verovatnoća 80%.

Subota: Pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 6 do 12, a najviša od 21 do 25 stepeni. Nedelja: Pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 7 do 14, a najviša od 22 do 26 stepeni. Prognoza vremena za narednih pet dana (od 21.04.2025. do 25.04.2025.) U nedelju i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Krajem perioda naoblačenje sa kišom i padom temperature.