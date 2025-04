Vazdušna uzbuna širom Ukrajine, ništa od vaskršnjeg primirja Zelenski se hitno oglasio, Putinovi napadi se silovito nastavljaju "Pokušaj da se igra sa životima"

- Što se tiče još jednog pokušaja Putinada se igra životima ljudi – u ovom trenutku vazdušna uzbuna se oglašava širom Ukrajine - napisao je Zelenski na Telegramu. - U 17:15 iznad naše teritorije uočeni su ruski dronovi.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana i avijacija već reaguju. Prisustvo šahid dronova na našem nebu pokazuje šta Putin zaista misli o Uskrsu i ljudskom životu - napisao je on. Podsetimo, ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je uskršnje primirje, a ruska strana prekida sve vojne operacije od 18.00 sati 19. aprila do 00.00 časova 21. aprila. - Vođeni humanitarnim razmatranjima, danas od 18 časova do ponoći, sa nedelje na ponedeljak, ruska strana objavljuje uskršnje