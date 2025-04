(Video) Jokiću triler protiv bogdanovih klipersa: Denver slavio nakon produžetka na početku plej-ofa, Bogdanoviću epizodna uloga

Košarkaši Denvera pobedili su Los Anđeles Kliperse nakon produžetka rezultatom 112:110 u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

U uzbudljivom duelu dvojice srpskih reprezentativaca radovao se Nikola Jokić, dok je Bogdan Bogdanović ovog puta imao epizodnu ulogu u dresu ekipe iz Kalifornije. Klipersi su vodili celu utakmicu, da bi na četiri minuta do kraja Denver konačno stigao samo na poen zaostatka, a potom je i preokrenuo na 93:92 pogotkom Vestbruka. Joker takes it himself for a one-man fastbreak for the final bucket of the 3Q!! @LAClippers 75 @nuggets 72 12 minutes to go in Game 1 on ESPN