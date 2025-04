Kijevske vlasti nisu poštovale prekid vatre na Uskrs, koristeći američke rakete HIMARS za udare, rekla je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

“Kijevski režim to nije poštovao ni tokom Uskrsa. Štaviše, koristili su američko oružje HIMARS da bi prekršili prekid vatre. Ali to nije slučajnost, već šablon, jer je tokom moratorijuma na napade na energetsko-energetski kompleks (ukrajinski predsednik Vladimir) Zelenski, koji je na to pristao, gađao civilnu energetsku infrastrukturu”, napisala je ona na Telegramu, komentarišući nade SAD u produžetak primirja, Kako je ranije saopštio Stejt department, SAD bi