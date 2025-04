Moskva će 'analizirati' prijedlog Kijeva o obustavi napada na civilne ciljeve

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u ponedjeljak, 21. aprila da će Moskva "analizirati" predlog Ukrajine da se obustave vazdušni udari na civilnu infrastrukturu, ali je optužio Kijev da takve lokacije koristi u vojne svrhe. "Sve ćemo analizirati i donijeti odgovarajuće odluke", rekao je Putin novinarima državne televizije.

On je komentarisao predlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je objavljen u nedjelju dok je trajalo djelimično poštovano uskršnje primirje, da se zaustave napadi dronovima i raketama na "civilnu infrastrukturu" na 30 dana. "Ako Rusija ne pristane na takav korak, to će biti dokaz da namjerava da nastavi raditi samo one stvari koje uništavaju ljudske živote i produžavaju rat", rekao je Zelenski. Djelovalo je da je uskršnje primirje u borbama između